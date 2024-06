Tirapugni e sfollagente in auto a San Lazzaro Bologna | denunciato un 30enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sandi Savena (), 3 giugno 2024 – Aveva inun, unoe un coltello a serramanico. E così, non sapendone giustificare il possesso, unincensurato è statodai carabinieri di Sandi Savena per porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. Durante un controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno notato un uomo all’interno di un veicolo parcheggiato; decidendo così di identificarlo. Durante gli accertamenti, il“ha mostrato fin da subito uno stato di eccessiva agitazione tale da far insospettire gli operanti”, fanno sapere i carabinieri. Per questo motivo, i militari hanno deciso di eseguire a carico dello stesso, una perquisizione personale e della vettura.