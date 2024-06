Talk laboratori olfattivi profumi incontri Un cortometraggio speciale come manifesto Luoghi prestigiosi come il Teatro alla Scala coinvolti Ecco cosa ci riserverà la prossima settimana della bellezza milanese

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ogni anno una sorpresa in più, un palinsesto che cresce,l’attenzione e la partecipazione del pubblico: dal prossimo 25 al 29 settembre 2024 torna Milano Beauty Week, iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence sul valore dell’industria cosmetica in Italia. Su più livelli, con più significati: economico, anzitutto. La cosmesi genera 38,7 miliardi di euro di fatturato, è il primo settore per export, dà lavoro a oltre 400.000 persone. Sociale: in media, si utilizzano circa otto prodotti al giorno. «Il comparto tocca tutti e rappresenta un’eccellenza del Made in Italy riconosciuta in tutto il mondo» racconta Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. E allora,ci aspetta a settembre, per celebrarla, con il grande pubblico, nel cuore di Milano.