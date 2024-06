Superbike | Honda piccolo raggio di sole a Cremona

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Undiin questa annata così catastrofica che sta ripercorrendo, sinistramente, le brutte prestazioni messe in pista nella passata annata. I test dihanno riconsegnato allaunaquantomeno competitiva. Per la gioia dei tifosi, ma soprattutto del box rossoblù. I due centauri, Iker Lecuona e Xavi Vierge, si sono ben disimpegnati nella sessione libera guidando, finalmente, un bolide che potrebbe regalare qualche certezza in più in vista del proseguo del Mondiale 2024 di SBK., buon test aper: “Ecco il passo in avanti!” (Credit foto – GPone.com)Il morale in casasembra essere migliorato in modo radicale. Certo, le buone prestazioni sono arrivate solo nei test andati in scena nella nuova pista lombarda, ma questo è bastato per regalare speranze a un team che sembrava ormai assuefatto alla delusione: “Onestamente, è simile.