Sinner Panatta ne è sicuro | Può perdere contro di lui

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 3 giugno 2024) Jannikha battuto anche Moutet ed ora è volato nei quarti di finale.lancia un vero e proprio allarme, fan tesi Domani, alle 13.45sfiderà Dimitrov nei quarti di finale del Roland Garros. Continua imperterrita la marcia del talento altoatesino nel torneo parigino. D’altronde l’obiettivo è di quelli importanti: non solo conquistare il secondo Grande Slam nella sua carriera ma anche e soprattutto la prima piazza nel ranking mondiale. Jannikpuòdi lui:ci va giù duro (Ansa Foto) – Rompipallone, dopo aver saltato Roma per infortunio, è tornato il tennista ammirato da tutti: aggressivo e quasi letale, ancheMoutet ha dato sfoggio della sua qualità. E per la prima volta in questo torneo ha perso un set.