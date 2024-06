San Giorgio a Cremano | arrestate due donne per il reato di usura in concorso

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) San: dueapprofittavano delle difficoltà economiche in cui versavano i loro clienti, esercitando pressioni sui pagamenti delle rate,Su delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che, lo scorso venerdì, personale della Polizia di Stato, ha tratto in arresto duein esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, in quanto ritenute responsabili deldiin.Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di San, hanno permesso di addivenire al “modus operandi” posto in essere dalle due signore che, approfittando delle difficoltà economiche in cui versavano le loro vittime, dopo aver loro concesso delle somme di danaro, pretendevano la restituzione, esercitando continue pressioni affinché versassero mensilmente delle rate aggravate da tassiri.