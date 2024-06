Roland Garros 2024 Djokovic | Problemi al ginocchio non so se giocherò ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Ho avuto un piccolo problema alper qualche settimana, ma niente di grave. Sono scivolato nel secondo set e ho sentito dolore. Ho preso degli antidolorifici e hanno iniziato a fare effetto alla fine del quarto set. Al momento non so seaidi, vedremo“. Queste sono le recenti e significative dichiarazioni di Novak, intervenuto nella conferenza stampa post-ottavi didel. Dopo un match epico, ai limiti della leggenda, contro Francisco Cerundolo, terminato dopo cinque durissimi set, il numero uno al mondo ha riflettuto sulle sue condizioni fisiche ai microfoni della stampa. Sofferente per un problema ala partire dall’inizio del secondo parziale,ha via via superato il dolore grazie al trattamento di un fisioterapista, sebbene il suo stato atletico non sia dei migliori.