Per estrarre materie prime ci vuole una società a controllo pubblico

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’esperto Gianclaudio Torlizzi: «La Bce dovrebbe offrire le garanzie finanziarie. Le sanzioni a Mosca hanno aggravato la nostra dipendenza». L’Europa spinge per il Green deal dopo che per anni ha lasciato che la Cina acquisisse ildegli elementi necessari alla transizione Il risultato è il rialzo dei prezzi Eppure un’alternativa ci sarebbe: riaprire le miniere. Ecologisti e banche sono un ostacolo. I primi preferiscono che l’impatto ambientale lo paghino i Paesi più poveri. Le seconde «non concedono prestiti per piani contrari ai principi verdi», spiega l’analista Enrico Mariutti. Lo speciale contiene tre articoli. .