Oh mio Dio! Non è possibile Isola dei Famosi per Edoardo Stoppa è uno choc incredibile La scoperta

(Di lunedì 3 giugno 2024) Durante la semifinale dell’deiandata in onda domenica 2 giugno, non ci sono stati tanti colpi di scena. Un’edizione che non ha entusiasmato, già alla prima puntata, andata in onda l’8 aprile: è stata la meno vista di sempre al debutto, con appena 2.602.000 telespettatori. L’esordio di Vladimir Luxuria in qualità di conduttrice, l’inviata Elenoire Casalegno e gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, non hanno convinto. E anche il cast non ha convinto, a parte pochi personaggi. Senza contare i tanti abbandoni e la clamorosa squalifica di Francesco Benigno. Proprio la cacciata di quest’ultimo aveva suscitato non poco sdegno, perché la reale motivazione non era stata chiarita, se non dopo dieci giorni di polemiche e critiche sui social.