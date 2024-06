Nuovo allenatore Torino Cairo stregato da un protagonista della Serie B

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milan Juric e ilnon proseguiranno insieme nella stagione diA 2024-2025. L’ormai ex tecnico granata lo aveva annunciato già da tempo dicendosi stanco di certi atteggiamenti negativi e polemici presenti nell’ambiente granata nonostante gli ottimi risultati. Chi sarà, dunque, ildel? Per ora la situazione panchine inA è piuttosto ingarbugliata con diverse squadre ancora senza guida tecnica. Chissà, allora, che il nome non arrivi dallaB.su Vanoli per il dopo Juric “Vanoli? È un tesserato del Venezia, ha fatto un grande campionato, bella promozione“. Urbano, nelle dichiarazioni riportate da Sky Sport, ha tessuto le lodi di Paolo Vanoli,del Venezia fresco di promozione dopo la vittoria dei Playoff.