Messaggio del prefetto | Qui nessuno lasciato indietro | grazie Siena Tutte le onorificenze

(Di lunedì 3 giugno 2024) I turisti riprendono i vigili del fuoco che si calano con la bandiera tricolore dal palazzo del Governo. Gli stranieri osservano curiosi lo schieramento di divise e autorità. Alta la densità di personalità e istituzioni confermata anche dal servizio di sicurezza in piazza Duomo. C’era una macchina delle forze dell’ordine a sbarramento, alla fine di via del Capitano. Ma è la Festa della Repubblica, celebra i suoi 78 anni. Ed il clima è ’leggero’, nonostante i messaggi profondi. A partire da quello delMatilde Pirrera che sottolinea il "valore di uguaglianza e solidarietà, quest’ultima ritrovata nelle Contrade, nel volontariato, nella Caritas. In questa cittàviene. Scusate se mi commuovo". Pirrera ricorda poi lo sforzo per dare risposte efficaci ai cittadini, la vicinanza a giovani e anziani orientando l’azione contro le truffe, per esempio.