Meloni disegna il futuro di FdI | Un partito conservatore moderno ma con valori antichi

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Voglio sapere dagli italiani se sono soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, sia a livello nazionale che europeo. L’ho fatto pure perché, oltre ad essere presidente di Fratelli d’Italia, sono presidente dei Conservatori europei e dare più forza a FdI e ai Conservatori significa avere la possibilità di cambiare le politiche europee. Ma l’ho fatto anche perché voglio che sia chiaro il messaggio che, votando Fratelli d’Italia l’8 e il 9 giugno, si voterà per dare ancora più peso all’Italia in Europa. Siamo alla vigilia di un voto decisivo, un vero e proprio bivio”. Non ama fare appelli al voto, Giorgia, ma ragionamenti sul voto sì, a giudicare dalla lunga intervista rilasciata al direttore del “Tempo“ Tommaso Cerno, nella quale si concentra, più che sulle beghe interne, sulpolitico della sua operazione “europea” che va ben oltre i confini delche la sostiene in Italia.