L’elettrice di 105 anni Ho sempre votato e voglio farlo ancora per il bene dell’Italia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Calci (Pisa), 3 giugno 2024 - "Ho. Guai se non vai a votare. Il voto è un diritto e un dovere per ildel Paese". Ha le idee chiare Erminia Digianantonio, 105, originaria di Trasaghis, minuscolo centro della provincia di Udine ma da tempo residente a Calci. Il suo primo voto è stato il referendum costituzionale. Da allora non ha più saltato una consultazione. E anche stavolta, soprattutto per il voto europeo, intende esercitare il suo diritto-dovere. La signora Erminia soggiorna nella Rsa Madonna della Fiducia di Calambrone ed è lì che voterà anche stavolta, grazie all’incrocio dei dati tra gli uffici anagrafe dei Comuni di Pisa e Calci. Sarà una degli aventi diritto a votare nel seggio speciale 86 che consentirà a chi vuol di esercitare il proprio diritto all’interno delle strutture sanitarie cittadine.