La Lega all’attacco del Colle prove tecniche di premierato

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’aria pesante che tira si può annusare ripercorrendo il 2 giugno di ieri, festa della Repubblica, in cui per la prima volta un governo ha pensato bene di sferrare l’attacco diretto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo è stato il senatore Claudio Borghi, spesso usato nellacome uomo d’avanscoperta per provare a lanciare il sasso e vedere l’effetto che fa. Scrive Borghi: “È il 2 giugno, è la Festa della Repubblica Italiana. Oggi si consacra la Sovranità della nostra Nazione. Se il Presidente pensa davvero che la Sovranità sia dell’Unione Europea invece dell’Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso”. Più Italia e meno Europa è il motto della campagna elettorale della, l’ultima probabilmente con Salvini in sella, che rischia di essere politicamente seppellito sotto il risultato che arriverà.