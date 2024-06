Jesi Alessandro Gabrielloni al S Sebastiano festeggiata la promozione del Como

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Presente nella struttura dove il bomber lariano ha dato i primi calci parenti e amici oltre al presidente dell’Aiac Marche Gianluca Dottori, 3 giugno 2024 – Al campo di San, doveha iniziato a dare i primi calci al pallone, il bomber delha voluto festeggiare lain serie A dei lariani con i suoi parenti, amici e concittadini. La famigliae Dottiri Presente anche il Presidente dell’Aiac (associazione italiana allenatori calcio) Marche Gianluca Dottori assieme alla sua famiglia.e mister Gianluca Dottori – Ancona Giovanissimi Dottori in passato ha allenato ‘Ale’ quando dalla squadra dell’Aurora lo ha portato con sé all’Ancona Calcio nella formazione dei Giovanissimi e con il quale è sempre rimasto in contatto in tutti questi anni della sua carriera dallana, Maceratese, Taranto, Cavese, Bisceglie fino ad arrivare aldove è definitivamente esploso come giocatore.