If you love nuova soap turca da oggi su Mediaset Infinity | trama e cast

(Di lunedì 3 giugno 2024) Unaoperaha preso il via– lunedì 3 giugno – sulla piattaforma gratuita. Si tratta di “If you” (titolo originale Ya Çok Seversen), una serie romantica che promette di appassionarci e che vede, tra i protagonisti, anche un volto ben noto al pubblico italiano. Scopriamo insiemedi If you, di cosa parla? Ates Arcali è il rampollo di una ricca famiglia di Istanbul. Il ragazzo è cresciuto in collegio dopo la morte della madre e ha vissuto all’estero, dove ha imparato a non fidarsi di nessuno. Cinico e spietato, Ates incontra Leyla Kökdal, un’imbrogliona che non ha mai conosciuto la sua famiglia di origine e organizza truffe matrimoniali per vivere. Quando le loro vite si incroceranno per caso, e tra i due – costretti a collaborare a causa del destino – accadrà qualcosa di magico tra loro.