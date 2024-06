Hercai amore e vendetta anticipazioni 3 Giugno 2024 episodi 15 e 16

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di lunedì 3 giugno 2024)della serie turca15 e 16o 15 “Un passo indietro, un passo avanti Hazar si ritrova così nella posizione di dover affidare sua figlia Reyyan a Miran per salvarle la vita. Pur non essendo del tutto convinto di quella mossa, Hazar si rende conto di non avere molte altre scelte: l’incolumità di Reyyan è la sua priorità e deve scegliere il minore dei mali per proteggere la ragazza.o 16 “Ogni lasciata è persa” Yaren (?lay Erkök) – la cugina di Reyyan – è una giovane scaltra che non si ferma di fronte a niente e a nessuno quando si tratta di ottenere ciò che vuole. Per questo motivo la sorella di Azat decide di usare F?rat (Cahit Gök) – il migliore amico di Miran – per scoprire dove si trovi Reyyan.