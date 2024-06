Hamas dice sì alla proposta di Biden per la tregua a Gaza Palla a Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha afferma cheha detto che lapresentata da Joeper laè positiva. "Ora aspettiamo", le parole dal Cairo. Giusto qualche ora fa l quotidiano libanese Al-Akhbar ha riferito anche cheha chiesto ai mediatori del Qatar e dell'Egitto garanzie da parte degli Stati Uniti cherispetti tutte le parti dell'accordo di cessate il fuoco proposto e sullo scambio di prigionieri, in particolare riguardofine dei combattimenti. I mediatori egiziani hanno chiesto addi inviare rappresentanti per discutere il piano e di includere nella loro delegazione anche rappresentanti della Jihad islamica e del Fronte popolare per la liberazione della Palestina al fine di garantire che l'accordo sia accettato da tutte le principali fazioni attive nella Striscia di