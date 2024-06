Gioco d’azzardo disastro in Campania | venti comuni nella top 100 per spesa online procapite

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ grande la preoccupazione per i dati emersi dal “Libro Nero dell’Azzardo 2024“, lo studio condotto sui numeri delin Italia promosso da CGIL e Federconsumatori e che esamina in dettaglio il fenomeno delin Italia, con un focus particolare sull’azzardo. Analizzando i dati relativi al 2023 resi disponibili dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), suddivisi per regione, provincia e comune, si scopre che in una situazione già complessa per il Mezzogiorno lariescetriste impresa di evidenziarsi accumulando record su record negativi: tre province (Napoli, Salerno e Caserta) sonotop 10 per raccolta pro capitein Italia (rispettivamente al settimo, ottavo e non posto nazionale); inoltre la, insieme a Sicilia e Calabria, ha registrato giocate pro capitesuperiori ai 2.