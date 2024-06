Festa di sport e dell’amicizia Gli studenti danno l’esempio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Unadellocon una fioritura incredibile, sul terreno dello stadio comunale di Bagno, offerta con mille colori dai ragazzi delle primarie di Gavorrano e Scarlino. E sono state la sindaca Stefania Ulivieri e la dirigente scolastica Valeria Bonatti, a dare il via libera ad una mattinata che ha visto 300 ragazzini impegnati in più discipline sull’erba dello stadio davanti a genitori parenti ed amici. E negli interventi sia della sindaca che della dirigente, davanti ad uno spettacolo così bello, si è parlato dell’importanza dell’attivitàiva fin da piccoli , della solidarietà ed aggregazione sociale. E a conferma di tutto questo all’ingresso dello stadio glidistribuivano materiale illustrativo su più azioni di carattere sociale e solidale come il "Fairtrade" ricordando come la scuola gavorranese sia riuscita ad attivare percorsi di formazione nelle classi collaborando proprio con questa organizzazione.