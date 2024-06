Fedez senza filtri sui social con una nuova frecciatina | Vedrò il tuo cadavere passare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Sono in riva al fiume ad aspettare perché prima o poi lìil tuo. E le parole scivolano come sul vetro, il male è come un boomerang, prima o poi ti ritorna indietro”.pubblica nelle sue Instagram stories il testo della canzone “Ti vorrei dire”. Un brano che si trova nell’album “Penisola che Non c’è” uscito nel 2010. Parole che risultano particolarmente dure visto il periodo che sta attraversando il rapper. Parole che sembrano indirizzate all’ex moglie e influencer Chiara Ferragni. Negli ultimi tempiè stato beccato in discoteca insieme ad alcune modelle, da Ludovica Di Gresy a Milano, a Garance Authié a Monaco, passando per Violeta Toloba incontrata in una discoteca a Monte Carlo. Insomma, sembra proprio non voler trovare la pace e la stabilità.