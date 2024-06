Crisi comparto moda Confartigianato | richiesti interventi urgenti a livello nazionale e regionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza delcon molte aziende che chiedono la Cassa integrazione e che trascinano nellale piccole imprese dell'indotto. “È unache si registra da tempo e che negli ultimi mesi si è aggravata per tutto il settore TAC (tessile, abbigliamento, calzature). I problemi più gravi lamentati dalle imprese sono: il costo del lavoro, il calo degli ordinativi, i costi delle materie prime e dell'energia” spiega Giordano Frangipani Presidente Provinciale diParliamo di un settore nel quale asono attive 49.593 micro e piccole imprese con 279mila addetti, il 61,5% del totale del settore. Le 34mila imprese artigiane attive danno lavoro a 139 mila addetti, pari al 30,6% dell’occupazione dellaNel corso di questi ultimi mesiha richiesto a varie riprese misuredi sostegno per il, alla Regione Toscana, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e al Presidente ABI.