Conte al Napoli c’è la Firma | è tutto vero parte la new era – IL MATTINO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Antonioha ufficialmenteto con il, dando il via a una nuova era per il clubnopeo. Preparatevi a un metodo di lavoro rivoluzionario. È fatta, l’ultima bozza definitiva è arrivata poco dopo le 19 di domenica, come rivelato dal quotidiano Ilè stato definito nei minimi dettagli: dalla durata del contratto alle cifre dell’ingaggio, dai bonus per lo scudetto, la Champions League e la Coppa Italia. Aurelio De Laurentiis e Antoniohanno continuato a tessere la tela di un contratto triennale anche durante le rispettive vacanze, e ora è arrivata l’ultima, quella che sancisce l’inizio della “new era”II per ilal, è Ufficiale De Laurentiis vuole una cerimonia solenne e simbolica, con un’altrapubblica al contratto dei record, quello che cambierà la storia del club, davanti alle telecamere e ai giornalisti.