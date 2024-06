Come finisce la serie Ni una más | la prova definitiva dopo l’inferno

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ni una más è unaspagnola da poco uscita su Netflix che, nel raccontare la storia di un gruppo di giovani amiche, esplora temiil consenso e l’abuso. Nell’episodio finale dellascopriamo perchè la protagonista, Alma, ha appeso davanti all’ingresso del suo liceo uno striscione con scritto: “Attenzione, questa scuola nasconde uno stupratore”. La scuola, sotto suggerimento di Nata, scopre che il profilo Instagram che ha attirato attenzione per aver parlato di abusi sessuali è di Alma e lo dichiara immediatamente falso.vi abbiamo accennato nella nostra recensione di Ni una más, Alma aveva aperto il profilo per vendicare l’amica Berta, che le aveva confessato di essere stata abusata, per mesi, dal loro insegnante di storia.