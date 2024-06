Ciclismo Giro del Delfinato 2024 | percorso e altimetria di tutte le tappe

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ildeldel, conle altimetrie delle ottoin programma dal 2 al 9 giugno prossimi. La corsa francese è come sempre il perfetto antipasto per il Tour de France e vedrà al via diversi big che intendono prepararsi al meglio per la Grande Boucle che inizierà dopo meno di tre settimane dalla conclusione del “Criterium”. Primoz Roglic sarà una delle stelle attese al via: con lui saranno della partita tra gli altri anche i vari Remco Evenepoel, Juan Ayuso e Carlos Rodriguez. Per l’Italia attesa per Giulio Ciccone ma anche per Antonio Tiberi, reduce dal quinto posto deld’Italia.DEL: CALENDARIO, ORARI, TV E STREAMINGdeldilePrima tappa, domenica 2 giugno: Saint-Pourçain-sur-Sioule – Saint-Pourçain-sur-Sioule, 172,5 km Ilsi apre con una frazione per velocisti, in cui gli unici tre brevi GPM di giornata sono tutti concentrati nei primi 50 km.