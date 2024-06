Bonfanti in nazionale under 20 | E' stato un anno difficile per me

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Pisa, 3 giugno 2024 - Importante riconoscimento per l’attaccante del Pisa Sporting Club Nicholas, convocato per il prossimo raduno della20. Il Commissario Tecnico Bollini ha inserito il nome del numero 9 nerazzurro nell’elenco dei giovani calciatori che si effettueruno stage dal 3 al 6 giugno presso il Centro CONI di Tirrenia. Il programma dello stage prevede doppie sedute di allenamento prima del trasferimento, mercoledì 5 giugno, al Centro Tecnico di Coverciano per una amichevole (ore 17.00) contro laAzzurra che agli ordini del CT Spalletti si sta preparando per i prossimi Campionati Europei. Ultimo impegno, quindi, giovedì 6 giugno (ore 11.00) a Tirrenia contro la19 che guidata proprio da Mister Bollini ha conquinel 2023 il titolo di Campione d’Europa.