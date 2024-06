Attacco al Colle telefonata furiosa di Meloni a Salvini Dimissioni di Mattarella? Una grande sciocchezza

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 3 giugno 2024) La festa della Repubblica è stata rovinata dalla polemica politica che si è scatenata in seguito alle parole del leghista Claudio Borghi che sui social ha evocato ledel capo dello Stato per questa frase pronunciata da Sergio: "Tra pochi giorni consacreremo, con l’elezione del Parlamento europeo, la sovranità della Ue". Ai tweet al veleno di Borghi, poi, hanno fatto seguito le parole del leader della Lega Matteo, che non solo non ha preso le distanze da Borghi ma ha addirittura appoggiato la sua linea, provocando la reazione sdegnata di tutta l'opposizione e non solo. Le sue parole - riporta Il Corriere della Sera - sono considerate quasi eversive, così la premier Giorgiadecide che la sola linea di non intervenire non può bastare, che occorre una correzione di rotta.