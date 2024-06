Argentina Scaloni | Positivo che Julian Alvarez e Lautaro siano in condizione per la Copa America

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’è pronta per iniziare una, che scatterà il 20 giugno, da favorita e da campione del mondo in carica. Il CT dell’Albiceleste Lionelha parlato dal ritiro della Nazionale, soffermandosi sul duello per un posto in attacco traMartinez: “ha avuto pochi minuti al Manchester City negli ultimi mesi, ma ha giocato in una squadra di prima fascia che ha conquistato la Premier League. Ancheha vinto in Serie A ed è stato capocannoniere. Vedremo partita dopo partita, è quello che facciamo sempre: decidere cosa è meglio per la squadra. Ben venga cheentrambi in, soprattutto fisicamente, per poter affrontare la“.: “cheinper la” SportFace.