Al Passetto la spiaggia va spianata quanto prima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), siamo alle solite: laè ancora in alto mare e i bagnanti sono sul piede di guerra con il Comune. Cerusico: "Serve intervenire sugli scogli che si stanno abbassando". Duro l’affondo degli habitué, che già da fine maggio hanno approfittato delle belle giornate e del sole che ha mitigato le temperature per scendere nella baia ai piedi del Monumento. I più temerari hanno persino osato tuffarsi in acqua. Un’acqua ancora fredda ma comunque "rilassante", sottolinea Paolo che si lamenta di un litorale non ancora accogliente a pieno. Il calendario della stagione balneare, alla luce dei cambiamenti climatici, sta di fatto leggermente subendo delle modifiche, ma ciò che non cambia è il ritardo con cui alsi spiana la