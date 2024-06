Accostato al Napoli l’obiettivo ha appena firmato con l’altro club | di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Illavora per regalare al prossimo tecnico una rosa rinnovata. Uno dei profili accostati agli azzurri nelle ultime settimane haaccettato un’offerta da un altroIllavora per presentare ad Antonio Conte, ormai prossimo all’annuncio, una rosa rinnovata e rinvigorita, dopo la stagioneconclusa che ha ridimensionato, e non poco, la realtà partenopea. La volontà del presidente Aurelio De Laurentiis è quella di tornare subito ai vertici del calcio italiano, e in questo senso, in sinergia con il direttore sportivo Giovanni Manna, si programmano i prossimi colpi da mettere a segno per migliorare il roster di calciatori. Tanti i profili accostati agli azzurri nelle ultime settimane, soprattutto in difesa. Il reparto arretrato è stato il vero tallone d’Achille della squadra allenata da Rudi Garcia prima, e Walter Mazzarri e Ciccio Calzona poi.