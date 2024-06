Ultima Generazione tenta il blitz alla parata del 2 giugno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 2 giugno 2024) AGI - Volevano bloccare il corteo delle alte cariche dello Stato per la festa del 2e hannoto di sdraiarsi in Piazza Venezia, poco prima che transitasse la Lancia Flaminia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: per questo motivo 15 attivisti disono stati fermati dPolizia a Roma. I manifestanti hanno opposto resistenza passiva, prima di essere portati al commissariato Parioli e Pinciano per l'identificazione. Gli agenti sono intervenuti fra piazza Mattei, via del Corso e piazza Santi Apostoli, dove gli attivisti si preparavano a entrare in azione con striscioni, bottiglie di vernice nera e lucchetti. Per otto dei 15 fermati è scattata la denuncia in quanto erano già destinatari del provvedimento di foglio di via obbligatorio, irrogato dal Questore di Roma per precedenti azioni.