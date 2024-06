Ultima Generazione | Roma Colpiti con manganello al passaggio di Mattarella

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 2 giugno 2024). “La Repubblica e la Costituzione vanno protette da questo governo. Chiedevamo adi proteggerci ma non ci siamo riusciti”, 2 giugno 2024 – Questa mattina, alle ore 9, cinque cittadini aderenti alla campagna Fondo Riparazione di, sono stati fermati dalla polizia mentre assistevano in via IV Novembre aldel presidente della Repubblica Sergio. Mentre erano ancora tra il pubblico al di là delle transenne, sono stati placcati dalla polizia e portati in commissariato. Un poliziotto ha usato ilsu una persona dimentre era già trattenuta a terra da altri agenti. Massi ha dichiarato: “Siamo venuti a chiedere adi proteggerci, e di proteggere la Repubblica perché il governo non lo sta facendo, ma non siamo riusciti ad entrare in strada perché ci hanno bloccato.