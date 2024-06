Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

it un servizio a cura del e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità RomaLuceverde Roma Bentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare si sta in coda per incidente lungo la carreggiata interna tra uscite Prenestina e Tuscolana temporaneamente chiusa la corsia centrale è quella di sorpasso ripercussioni sulla A1 diramazione Roma sud con il traffico incolonnato trattore nuova è l’ingresso con il raccordo anulare e per consentire una manifestazione a Tor Sapienza fino alle 22 di questa sera chiuso al transito via di Tor Sapienza tra Piazza Cesare De Cupis via Adriano Cecioni contemporanea deviazione delle linee bus 150f e 313 dalle ore 17 celebrazione del Corpus Domini tra le basiliche di San Giovanni Laterano è Santa Maria Maggiore alla presenza di Papa Francesco con processione tra San Giovanni a Santa Maria Maggiore lungo via Merulana possibili chiusure in Piazza di Porta San Giovanni via e Piazza dell’esquilino non sono da escludere disagi al traffico e comunque per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 02-06-2024 ore 18 | 30