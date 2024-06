Sulle orme di Lagerfeld | Il mio abito da cerimonia premiato per la fantasia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Podio d’oro per una studentessa della quinta A dell’Istituto Marazzi di Crema: Greta Magni è la vincitrice del Progetto Kennedy al Concorso on line Wool4School. Si tratta di un contest internazionale di moda giovane che ha visto eccellere Magni con il proprio outfit, espressione personale di un riassunto tra diversi stili. La gara è dedicata annualmente ai giovani stilisti emergenti che vogliono affermarsi nel mondo della moda e del design. Organizzato da The Woolmark Company, la sfida è rivolta a tutti gli studenti delle Superiori in Italia, Australia e Regno Unito. Ladi premiazione in videoconferenza, che in passato ha visto trionfare figure come Yves Saint Laurent e Karlai loro primi passi nel settore, quest’anno ha tributato il riconoscimento a Greta Magni per il convincente risultato dell’outfit realizzato.