Roland Garros 2024 Musetti | Partita più intensa della mia vita

(Di domenica 2 giugno 2024) “E’ stata lapiùmia, alla fine si è visto perché lui è la leggenda, il campione immortale di questo sport”. In poche parole Lorenzoriassume perfettamente la sconfitta al quinto set per mano di Novak Djokovic al terzo turno del. “Da quando mi ha breakkato nel quarto – ha spiegato l’azzurro in mixed zone – le cose sono cambiate. Da quel break è come se lui avesse tolto le catene, ha cominciato a servire e a rispondere incredibilmente e al quinto set ha giocato ad un livello pazzesco, considerato il numero di ore di gioco. Quel momento gli ha dato convinzione e fiducia sia a livello fisico sia mentale. Prima lo vedevo più arrendevole ma da lì è riemersa l’energia e l’intensità. Peccato, perché lasi era messa bene, mi sentivo padrone in campo e ci credevo.