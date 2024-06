Real Madrid Vinicius | Voglio restare qui per sempre Pallone d’Oro? E’ complicato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024)Jr parla ai microfoni diTv dopo il successo dei Blancos in finale di Champions League, con la squadra che ha ottenuto la vittoria per 2-0 sul Borussia Dortmund: “Sono molto felice di poter vincere una nuova Champions League con questo club, che mi ha dato tanto. È qualcosa di straordinario. Non tutti possono viverlo e vincerlo così tante volte. Sembra che sia facile arrivare qui e vincere. Abbiamo sofferto molto durante tutta la stagione, con tutti gli infortuni che abbiamo avuto. Tutti hanno lavorato incredibilmente duramente per arrivare qui”. Il brasiliano prosegue: “Sono molto felice di essere qui da così tanto tempo. Spero che il presidente possa rinnovarmi il contratto ancora perchéqui pere continuare a fare la storia come Carvajal, Nacho, Modri? o Kroos.