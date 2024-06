Portogallo collisione tra due aerei all’esibizione di volo acrobatico | un morto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024) Inun’esibizione della pattuglia didell’Aeronautica militare portoghese si è trasformata in tragedia, con lafra due. Un pilota èe ci sarebbe almeno un altro ferito. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio nella a Beja, durante il festival diBeja air show. Secondo quanto riportato da RTP, la tv statale portoghese il veliè precipitato e due piloti hanno dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Il festival è stato interrotto e la base aerea di Beja evacuata. Sul suo profilo X la Força Aérea Portuguesa ha chiesto di non diffondere immagini dell’incidente «per rispetto verso le persone coinvolte». Por respeito aos envolvidos, agradecemos que não partilhem nem publiquem imagens do ocorrido, no Beja Air Show.