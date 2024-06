Papa Francesco Cessi escalation guerre ora il dialogo e la trattativa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 2 giugno 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Faccio appello alla saggezza dei governanti perchèl’e si ponga ogni impegno nele nella”. Così, al termine dell’Angelus, in piazza San Pietro.Il Santo Padre ha invitato “a pregare per il Sudan, dove la guerra che dura da oltre un anno non trova ancora una soluzione di pace. Tacciano le armi e, con l’impegno della Autorità locali e della Comunità internazionale, si porti aiuto alla popolazione e ai tanti sfollati; i rifugiati sudanesi possano trovare accoglienza e protezione nei Paesi confinanti”. Poi, ha aggiunto: “E non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar”. Infine, ha rivolto un saluto “ai pellegrini di Roma e di diverse parti d’Italia e del mondo, in particolare quelli della Croazia e di Madrid.