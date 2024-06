Nuovo look per la stazione dei treni Ricavati due alloggi sociali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) La riqualificazione dellaferroviaria di Formigine prende il via con due nuoviche vengono messi a disposizione delle famiglie in difficoltà , a lenirne le difficoltà abitative e a ‘riaccendere’ una luce su stabili oggi inutilizzati. Grazie ad un accordo siglato tra il Comune e Fer, la società che gestisce la rete di trasporto pubblico locale, due immobili situati nelle pertinenze dellastessa, largamente inutilizzata, saranno quindi destinati a scopi, con l’obiettivo di rispondere all’emergenza abitativa delle famiglie in difficoltà . Gli, presi in carico dal Comune di Formigine grazie ad una concessione con l’Unione di Comuni del Distretto Ceramico, che li gestirà per i prossimi nove anni, saranno utilizzati per dare una risposta immediata alle difficoltà di reperireda parte di famiglie che verranno individuate in base alla loro situazione di bisogno.