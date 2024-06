NORMANI è fuori con CANDY PAINT

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 2 giugno 2024) È uscito in digitale “”, il nuovo singolo della cantautrice multiplatino da miliardi di stream. Il singolo anticipa l’atteso album di debutto da solista “Dopamine” in uscita il 14 giugno. Andiamo a saperne di più. Uscito “” diÈ uscito venerdì 31 maggio, “”, il nuovo singolo della cantautrice multiplatino da miliardi di stream. Il brano anticipa il suo album di debutto da solista “Dopamine”, in uscita il 14 giugno. “” è prodotta e scritta da Brittanny “Starrah” Hazzard (Rihanna, Nicki Minaj), Tommy Brown (Ariana Grande, Teyana Taylor) e dalla stessa. Caratteristiche del singolo “” Ispirandosi alle iconiche auto americane definite lowrider (vetture le cui sospensioni sono state modificate per rendere possibile l’estremo abbassamento dell’automobile oppure per far compiere al corpo vettura veri e propri movimenti ritmici) di Houston dipinte ad effetto caramella, la canzone sottolinea le radici dell’artista evidenziandone la personalità, sicura e seducente.