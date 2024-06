Napoli la doppia partita di De Laurentiis | rilancio del progetto e abbattimento dei costi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 - Manca sempre meno all'annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore del, atteso per i primissimi giorni della prossima settimana, quando verosimilmente potrebbe avere già luogo anche la presentazione in pompa magna. E' questa la mossa scelta da Aurelio Deper voltare subito pagina dopo un'annata disastrosa e per guadagnare nuovo credito agli occhi della piazza dopo aver via via perso tutto nonostante lo scudetto vinto appena poco più di dodici mesi fa. Finora la scelta, seppur ancora priva del crisma dell'ufficialità, ha sortito gli effetti sperati, raccogliendo un plauso quasi unanime che, in questa fase, serve quantomeno a ridare entusiasmo dopo un campionato vissuto da campioni d'Italia totalmente da dimenticare.