MotoGP Pedro Acosta | Oggi non ne avevo abbastanza per puntare al podio soffrivo nel T4

(Di domenica 2 giugno 2024)chiude in quinta posizione il Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di2024. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello il pilota del team Gas Gas Tech3 (che dal 2025 sarà in Red Bull KTM) ha vissuto una delle gare più anonime del suo inizio di stagione. Ormai un quinto posto sembra la normalità per il classe 2004 ma, invece, non possiamo che sorprenderci del suo avvio nella classe regina. Francesco Bagnaia ha vinto davanti a Enea Bastianini a 799 millesimi, quindi terzo Jorge Martin a 924. Quarta posizione per Marc Marquez a 2.0, quinta pera 7.5, mentre è sesto Franco Morbidelli a 9.8. Settimo Fabio Di Giannantonio a 10.0, ottavo Maverick Vinales a 11.6, nono Alex Marquez a 13.5, mentre è decimo Brad Binder a a 15.