Moto2 e Moto3 gare GP Italia oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Il circuito del Mugello ospita il settimo appuntamento del motomondiale, il Gran Premio d’. La MotoGP è affiancata,ogni fine settimana, anche dalle due categorie:. A rompere il ghiaccio nella giornata di domenica è la, categoria che scenderà in pista alle 11:00 per una gara lunga diciassette giri, con Alonso in pole position. Poco dopo sarà il turno della, dove Roberts scatterà dalla prima casella. Laa gara, prevista a partire dalle 12:15, vanterà diciannove tornate. Entrambe le corse saranno visibili inagli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ma anche sulle piattaforme di Sky Go e di NOW. Inoltre, è prevista anche lain chiaro sul canale di Tv8.GPin tv:inSportFace.