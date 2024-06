Messaggi hot Prete ricattato Donna di 35 anni finisce in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Ha conosciuto lasu un sito di incontri e le ha mandato molti, neppure troppo espliciti né particolarmente compromettenti, se non perché inviati da un sacerdote. Ed è stato così: 500 euro per il silenzio. Ha pagato ma è arrivata subito la seconda richiesta, per la medesima cifra. E ha capito che per uscirne non poteva continuare a cedere, chiedendo quindi aiuto alla polizia, che ha arrestato la, 35enne di nazionalità romena, per estorsione. La vittima è un sacerdote di poco meno di 40, che vive e lavora in una parrocchia in città. Circa un mese fa la conoscenza, rimasta virtuale, su un sito d’incontri. Ottenuto così il telefono cellulare della, il giovanel’avrebbe letteralmente tempestata di, più compromettenti per l’assiduità che per i contenuti.