Marco Tarquinio porta gli stimoli del pensiero pacifista del Papa | è questo che dà fastidio

(Di domenica 2 giugno 2024) Un’aura di insofferenza accompagna – negli ambienti politico-mediatici in cui è proibito porre domande sulla politica estera – la candidatura alle europee dida indipendente nelle liste del Pd. L’insinuazione più vergognosa si è ascoltata in un talk show, dove un partecipante con voce mielata lo ha definito “più sensibile alle posizioni di Putin”. E’ la lotta politica, bellezza! Non c’è da meravigliarsi. E’ interessante piuttosto vedere che i malumori non vengono tanto da aperti avversari di lista, quanto da coloro che dovrebbero essere elettoralmente dalla stessa sua parte. Passi per il batticuore suscitato da una sua battuta sulla Nato, che potrebbe anche sciogliersi per essere sostituita da un’alleanza alla pari tra Europa e Usa (una tesi, quella del superamento dell’Alleanza atlantica, che l’ex ambasciatore a Mosca Sergio Romano, un liberaldemocratico occidentalista, riteneva logica dopo il crollo del Muro di Berlino).