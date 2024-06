L’ex ospedale psichiatrico Una cittadella della salute dedicata alla psichiatria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Si torna a parlare dimentale, disabilità intellettiva e autismo nell’area delpischiatrico di Mombello con una due giorni di confronti tra specialisti internazionali del settore, medici, operatori sanitari, famigliari e figure istituzionali. È stato scelto un luogo simbolo non solo per la Brianza ma per l’intero Paese, per dar vita a un appuntamento di grande rilevanza curato da Eamhid, Associazione Europea per lamentale nella disabilità intellettiva. L’appuntamento è per le giornate del 6 e 7 giugno, giovedì e venerdì prossimi. “Disabilità intellettiva e autismo: dall’alienazione,cura personalizzata“ è il titolo delle due giornate di studio – il primo Joint Seminar in Italia. "È stata scelta l’Italia – spiegano gli organizzatori – per la sua storia nei percorsi psichiatrici e per avviare una riflessione sul ruolo importante che disabilità intellettiva e autismo stanno rivestendo in ambito clinico, psicologico e assistenziale, anche per l’emergere di disturbi psichiatrici e comportamenti-problema associati".