L’ex ministro Martelli fa battere il cuore del Psi

(Di domenica 2 giugno 2024) Una platea di oltre centoventi partecipanti a Poggibonsi, presso il Geb Garden in via Gorizia, per l’intervento di Claudio. Già vicepresidente del Consiglio edella Giustizia,ha spaziato a tutto tondo sulla tematica della necessaria alleanza tra meriti e bisogni, riferendosi anche alla Costituzione e in particolare all’articolo 34, nel quale viene sancito, riguardo al diritto allo studio che "i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi". Nell’occasioneha passato in rassegna uno spaccato della storia d’Italia costellata di imprenditori dai grandi meriti, menzionando a titolo di esempio il visionario Adriano Olivetti. Nell’introdurre la serata Mirko Mecacci per il Psi ha evidenziato: "Dopo tanti anni abbiamo sentitonuovamente ilsocialista di Poggibonsi".