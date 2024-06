L’ex Astro lascia spazio alla sede Asst

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Tra qualche giorno prenderanno il via i lavori di demolizione dello stabilimento exdi via Borgo San Siro, dove sorgerà la nuova Casa di Comunità dell’. Per edificare la struttura sono stati stanziati due miioni e 560mila euro, di cui due milioni e 100mila dai fondi del Pnrr. In realtà il cantiere avrebbe dovuto essere consegnato la scorsa settimana, ma la predisposizione degli spazi che ha richiesto qualche giorno in più. Le opere sono curate direttamente dall’Azienda sanitariaquale è spettato il compito di mettere a punto il progetto e appaltare i lavori. Tra gli interventi preliminari da effettuare, c’è la messa in sicurezza dello stabile confinante con lo stesso stabilimento dove hannola Croce Garlaschese, il distaccamento dei vigili del fuoco volontari e l’Avis.