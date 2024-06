La Gazzetta si preoccupa per i conti del Napoli | senza la Champions rinnovare Kvara sarà un sacrificio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) Lasiper idellaun. Ilha il bilancio in ordine, è da sempre un esempio per le altre società di Serie A. Ma adesso le spese iniziano ad aumentare dopo gli sbagli dell’ultimo anno. De Laurentiis dovrà fare qualchese vuole pensare diil contratto di. La gestione delè sempre stata accorta ed esemplare. Anche nei momenti più delicati, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’a.d. Andrea Chiavelli hanno mantenuto solide le casse aziendali, diventando un modello di successo non solo Italia. Ildodici mesi fa tornava sul tetto d’Italia dopo aver dato una bella sforbiciata al monte ingaggi. Ilha chiuso il bilancio 2023 con un utile di quasi 80 milioni di euro.