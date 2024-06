Il sindaco Baccini alla parata per il 78° anniversario della nascita della Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giugno 2024 – IlMario, in occasione del 78°Italiana, proclamata il 2 giugno del 1946, ha sfilatolungo i Fori Imperiali culminata in Piazza Venezia,presenza delle più alte cariche dello Stato. “Ho partecipato con immenso orgogliodei Fori Imperiali; una cerimonia che arriva al cuorenostra identità nazionale e ci ricorda l’importanza dei valori democratici su cui si fonda la. – ha dichiarato il. – La deposizionecorona d’alloro al Milite Ignoto (leggi qui) ci ha richiamatomemoria i sacrifici dei nostri antenati per rendere l’Italia un Paese libero. La partecipazione delle diverse forze armate, unite sotto il tricolore, hanno testimoniato la coesione e la dedizione degli uomini e delle donne che lavorano, ogni giorno, per la sicurezza ed il benessere di tutta la nazione”, ha concluso il Primo Cittadino sottolineando che l’esibizione delle Frecce Tricolori è stato uno dei momenti più intensicerimonia.