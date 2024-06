Il PSG tenta Kvaratskhelia ma il Napoli si avvicina al rinnovo | cifre pazzesche

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) Illavora aldi Khvicha, ma sul georgiano è piombato il PSG con un’offerta stratosferica per l’ingaggio. Una delle problematiche maggiori che ilsarà chiamato a risolvere nella sessione di calciomercato estiva, ormai alle porte, è quella relativa aldi Khvicha. Il talento georgiano classe 2001 ha un contratto ancora lungo con gli azzurri (fino al 30 giugno 2027, ndr), ma l’ingaggio relativamente basso rispetto alla media – parliamo di poco più di 1 milione di euro – rende il giocatore particolarmente appetibile sul mercato. Non è più un mistero l’interesse da parte del PSG, che farebbe carte false per portare l’attaccante in Francia, anche perché i parigini hanno la necessità di sostituire Kylian Mbappé, ormai destinato al Real Madrid a parametro zero.